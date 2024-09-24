Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada "Ey BM Güvenlik Konseyi! Gazze soykırımının önüne geçmek için daha neyi bekliyorsunuz?" diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'ne giderken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre BM konuşmasında verdiği mesajlara ilişkin soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Söylediğimin arkasında aynen duruyorum. Bütün bu konularda da özellikle cinsiyetsizleştirme olayını da asla tasvip etmiyoruz, bütün bunlara karşı da kutsal aile yapısını hep birlikte sahiplenmeye diyoruz, el ele verelim. Bu şekilde kutsal aile yapımızı kutsayalım" şeklinde yanıt verdi.

Gazze’de sadece çocuklar değil; aynı zamanda Birleşmiş Milletler sistemi ölüyor, Batı’nın savunduğunu iddia ettiği değerler ölüyor, insanlığın daha adil bir dünyada yaşama umutları ölüyor. Ey BM Güvenlik Konseyi! Gazze soykırımının önüne geçmek için daha neyi bekliyorsunuz? pic.twitter.com/zjftC4CZhX — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 24, 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizden önce Biden, 'İkinci bir Gazze istemiyoruz.' dedi. (Necip) Mikati de buraya gelemedi. Lübnan'a da konuşmanızda bir yer verdiniz. Fakat bir yandan da bakıyoruz, ABD arka planda İsrail'i desteklemeye devam ediyor. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, "ABD burada kesinlikle tavrını açık, net ortaya koymalı ve İsrail'in yanında değil karşısında yerini almalı." diye konuştu.

ABD'li bir basın mensubunun, F-35 programıyla ilgili bir gelişme olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Şu an bir gelişme yok" yanıtını verdi.