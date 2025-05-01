1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Çanakkale'de her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun katılımlı kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.ÇANAKKALE (İGFA) - Eski Salı Pazarı Mevkiinden başlayan yürüyüşe Belediye Başkanı Muharrem Erkek'in yanı sıra; siyasi parti temsilcileri, meslek odaları temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda hemşehri katıldı. Alandaki hemşehrileri selamlayan ve sohbet gerçekleştiren Belediye Başkanı Muharrem Erkek, emekçilerin bayramını kutladı.

Pankartlar ve marşlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştiren katılımcılar, Cumhuriyet Meydanında bir araya geldi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliği, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar ve müzik dinletisi ile sona erdi.