AK Parti İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Başkanı Çalışkan, 31 Mart akşamına kadar çok çalışarak kapı kapı dolaşacaklarını ve seçimin sonucunda zafere ulaşacaklarını söyledi.

İl Başkanı Çalışkan, açıklamasında şunları kaydetti:

“Sözlerime başlamadan önce, geçtiğimiz günlerde Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen vatan evlatlarına Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.

Malumunuz teşkilatımızda bayrak değişimi yaşandı.

Şahsıma bu onurlu ve zorlu görevi layık gören başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, teşkilat başkanımız Erkan Kandemir’e, milletvekilimiz Prof. Dr. Orhan Ateş’e ve teşkilat mensuplarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Sayın Liderimize en güçlü desteği vermiş ve AK hareketin sembol şehri konumunda bulunan Bayburtumuzda, böylesine önemli bir görevi üslenirken hem mutluyuz, hem de üzerimize yüklenen büyük sorumluluğun farkındayız.

Bu bir bayrak yarışıdır. Göreve gelen her isim, AK Parti bayrağını daha yükseğe taşımak için çaba sarf eder. Bu parti milletin partisidir. Bu parti milletiyle var olmuştur. Bu parti milletine hizmet eden cefakar ve vefakar teşkilat mensuplarıyla var olmuştur. Tamda bu minvalde partimizin kapısı dün olduğu gibi istisnasız herkese açık olmaya devam edecektir.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYIMIZI PAZARTESİ KARŞILAYACAĞIZ

Biliyorsunuz Perşembe günü adayımız belli olacak. Pazartesi günü saat öğleden sonra 2’de Aydıntepe yol ayrımında adayımız karşılayıp kent merkezine hep birlikte getireceğiz. Bu noktada siz değerli vatandaşlarımızın da bize katılması bizi ayrıca mutlu edecektir.

31 Mart akşamına kadar çok çalışacağız ve kapı kapı dolaşıp, halkımızla gönül bağlarını kurarak İnşallah zafere ulaşacağız. Benim bu noktada inancım tamdır.

14-28 Mayıs seçimlerinin sonuçları milletimizin kararının en somut ifadesidir. İnşallah önümüzdeki mahalli idareler seçimlerinde de benzer bir şekilde milletimizin tercihi liderlikten yana olacaktır. Tüm Bayburtlu kardeşlerimi bu seçimlerde hep birlikte, beraber yol almaya davet ediyorum.

14 Mayıs’ta olduğu gibi 31 Mart seçimlerinde de siz kardeşlerimin bir kez daha gerekeni yapacağına yürekten inanıyorum.”