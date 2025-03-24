2024 MHP İpsala Belediye Başkan Adayı Aybike Şimşek, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla İKAGED ile birlikte İpsala’da 90 yaş ve üzeri büyükleri ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Aybike Şimşek, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında İKAGED ile birlikte İpsala’da 90 yaş üstü büyükleri ziyaret etti. Ziyaretlerde sohbetler edildi, erzak kolileri bırakıldı.

MAHALLE MAHALLE ZİYARET

Şimşek, ziyaretlerine Kapucu Mahallesi’nden 92 yaşındaki Mustafa Amca, 91 yaşındaki Kaniye Teyze, Saraçilyas Mahallesi’nden 95 yaşındaki Recep Amca, Köprü Mahallesi’nden 91 yaşındaki Hasan Amca, Bayrambey Mahallesi’nden 95 yaşındaki Melek Teyze, Atatürk Mahallesi’nden 86 yaşındaki Refiye Semiz Teyze, Bozkurt Mahallesi’nden 92 yaşındaki Sadiye Teyze ve Fatih Mahallesi’nden Emine Teyze ile gerçekleştirdi.

Ziyaretlerde yaşlılarla sohbet edildi, geçmiş anıları dinlendi ve Ramazan Bayramları şimdiden kutlandı.

ERZAK KOLİLERİ HEDİYELERİYLE VEFA GÖSTERİSİ

İKAGED olarak büyüklerin evlerine erzak kolileri bırakılırken, “Hayat tecrübeleriyle bize ışık tutan, sevgi ve bilgeliğiyle yol gösteren tüm büyüklerimizin ellerinden öpüyor, sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyoruz” mesajı paylaşıldı.

Aybike Şimşek, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, “Dualarını aldık, muhabbet ettik. Bizleri yalnız bırakmayan tüm muhtarlıklarımıza teşekkür ediyoruz. Dayanışma ile hep birlikte daha güçlüyüz” dedi.

“HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

İKAGED’in bu anlamlı organizasyonu, toplumun en değerli fertleri olan yaşlılara gösterilen vefanın ve sosyal dayanışmanın önemli bir örneği oldu. Şimşek ve ekibi, yaşlıların ellerinden öperek her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.