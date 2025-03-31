Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ramazan Bayramı’nda görevinin başındaki Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından bilgi alan Başkan Bozbey, telsizle anons geçerek sahada mesaisini sürdüren çalışanların bayramını tebrik etti.BURSA (İGFA)- Ramazan ayı boyunca paylaşma ve dayanışma ruhunu Bursa'nın dört bir yanında yaşatan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmeleri için kesintisiz hizmet vermeyi sürdürürken Başkan Mustafa Bozbey, sahadaki ekipleri unutmadı.

BURULAŞ, Zabıta, İtfaiye ve Mezarlık Hizmetleri’nde Ramazan Bayramı’nda görev yapan çalışanlara bayram ziyaretinde bulunan Başkan Bozbey, görev başındaki personele bayram şekeri ikram etti. Başkan Mustafa Bozbey’e Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Altınsoy ve daire başkanları eşlik etti.

Görevi başındaki çalışanlardan yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi personelinin bayramda da özveriyle çalıştığını söyledi.

Çalışanlara vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eden Mustafa Bozbey, “Bu Ramazan ayında kurum olarak iyi bir süreç yaşadık. Dayanışmanın, paylaşmanın güzelliklerini Ramazan ayı boyunca birçok yerde sergiledik ve hep birlikte yaşadık. Çalışma arkadaşlarımızın özverileri sayesinde önemli hizmetlerimiz oldu. Ben tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Bayramda ulaşımın ücretsiz olduğunu da hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, “Şu anda ulaşım sistemimiz ücretsiz. Vatandaşlarımız bir yerden bir yere rahatlıkla gitsinler ve yakınlarına kolayca ulaşarak bayramlaşsınlar istiyoruz. Sizlerin sayesinde hemşehrilerimiz daha huzurla, daha güvenle ziyaretlerini gerçekleştirip evlerine dönmüş olacaklar” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında Başkan Mustafa Bozbey, telsizle anons geçerek sahada çalışmalarını sürdüren personelin de Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.