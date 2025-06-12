Bursa’daki yazılım firmaları, savunma, havacılık ve uzay sanayisinde daha etkin rol almak için SAHA İstanbul ile iş birliği toplantısı gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Bilişim Sektörü İş İnsanları Derneği (BİSİAD), Bursa’nın yenilikçi yazılım firmalarının savunma, havacılık ve uzay sanayisinde daha aktif yer alması hedefiyle SAHA İstanbul ile stratejik bir toplantı düzenledi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) ev sahipliğinde yapılan buluşmada, Bursalı yazılım firmalarının teknik kapasitelerinin yerli ve milli savunma projelerine entegrasyonu masaya yatırıldı.

Toplantıya BİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İdris Doğrul, Genel Sekreter Zuhal Soyaslan, Yönetim Kurulu Üyesi Aşkın Elüstü ile SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça, Genel Sekreter Yardımcısı İlker Özkan, Yazılım, Otomasyon ve Dijital Dönüşüm Komitesi Başkanı Oğuz Yılmaz ve Komite Üyesi Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş katıldı. Görüşmede, firmaların dijital olgunluk seviyeleri, KOBİ’lerin dijital dönüşüm farkındalığını artıracak etkinlikler, yazılım firmalarına yönelik teşvik mekanizmaları ve Bursa’nın savunma sanayi potansiyelinin yazılım sektörüyle birleşmesi gibi kritik konular ele alındı.

ORTAK ETKİNLİK VE SAHA 2026 HEDEFİ

Toplantıda, Bursa’da yazılım ve savunma-havacılık sektörlerini bir araya getirecek ortak bir etkinlik düzenlenmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, BİSİAD’ın Bursa’daki firmalarıyla birlikte SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’na katılması yönünde planlamalar yapıldı. Bu adımlar, Bursa yazılım ekosisteminin savunma sanayine entegrasyonunu hızlandırmayı amaçlıyor.

BİSİAD Başkanı İdris Doğrul, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Yazılım sektörü olarak sadece bugünü değil, geleceği de inşa etmekle sorumluyuz. Yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesinde savunma sanayi ile kurulan her iş birliği, ülkemiz için stratejik bir kazançtır. Bu toplantı, Bursa yazılım ekosistemi için yeni bir dönemin başlangıcı. Amacımız, yazılım gücümüzü savunma, havacılık ve uzay sanayisiyle buluşturarak kalıcı iş birlikleri oluşturmak” dedi.