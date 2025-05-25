Bursa'da Osmangazi’de yaşayan kadınların sağlık okur yazarlığı konusunda bilgilenmesi, bilinç düzeyleri ve farkındalıklarının arttırılması, amacıyla Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından “Kadın Sağlığı Paneli” düzenlendi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde düzenlenen Kadın Sağlığı Paneline katılan kadınlar menopoz dönemi ve öncesinde yaşadığı sorunlarla nasıl başa çıkabileceği konusunda Uzman Diyetisyen ve Fizyoterapist Sümeyye Şükran Özkeleş ve Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Fatma Serra Sezer’den bilgiler edindi.

Menopoz döneminde kadınların akol, süt, hormonlu gıdalar, rafine şeker, beyaz ekmek ve basit karbonhidratlar uzuk durması gerektiği ifade eden Uzman Diyetisyen ve Fizyoterapist Sümeyye Şükran Özkeleş, “Bugün kadınlarda sıkça rastladığımız organ sarkması, idrar kaçırma, pelvik taban problemleri, konularında fizyoterapi ve beslenme konularına değineceğiz. Bu konuda saha çalışmalarına devam edeceğiz. Bugün kadınlarımıza pelvik taban egzersizleri, beslenmelerinde nelere dikkat etmeleri gerekir günlük hayata nasıl adapte edebilirler bu durumlarla yaşadığı sorunlarla nasıl başa çıkabilirler bunlardan bahsederek pratik çözümler sunacağız. Kafein ve çok baharat kullanımı idrar kaçırmayı tetikleyen bir durum

menopoz döneminde iltihaplanmayı azaltmak için dikkat edilmesi gereken konular var bu dönemde fermente ürünlerin tüketimi arttırılmalı, fitoöstrojenlere yer verimeli, iltihaplanmayı azaltacak üzüm, yeşilçay, zencefil ve zerdeçal gibi besinler kullanılmalı, sağlıklı protein ve omega 3 alımını kadınlara menopoz öncesi ve menopoz döneminde artırmalarını öneriyoruz. Menopoz döneminde kadınlar şunları yapmasın akol, süt, hormonlu gıdalar, rafine şeker, beyaz ekmek ve basit karbonhidratları kullanmasın. Bu dönemde kadınlar bol bol egzersiz yapsınlar, kemik erimesi olmasın diye de vitamin takviyelerini ve düzenli vitamin ve mineral kontrollerini yaptırsınlar” dedi.

“ÜLKEMİZDE GENEL OLARAK SAĞLIK OKUR YAZARLIĞI ÇOK DÜŞÜK DURUMDA”

Her ay mutlaka bir seminerlerinin olduğunu belirten Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevgi Baysal, “Her ayın 3’üncü Cumartesi günü genişletilmiş toplantımız var, mutlaka bir genişletilmiş toplantı yapıp tüm kadınları bilgilendirmek için neler yapıyoruz. Neler yapmayı planlıyoruz. Her ay mutlaka bir seminerimiz oluyor. Bu ayki seminerimizde menopoz, menopoz öncesi ve sonrası, kadınların yaşadığı durumlarla ilgili bugün diyetisyen ve fizyoterapist arkadaşımız bizleri bilgilendirecek" diye konuştu.

Osmangazi Kadınların İzinde Şehirde Eşit Adımlar diye bir proje başlattıklarını söyleyen Baysal, “Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak bizler bir saha çalışması başlattık. Kentte kadınların ne istediklerini anlaya bilmek için “Osmangazi Kadınların İzinde Şehirde Eşit Adımlar” diye bir proje başlattık. Bu proje kapsamında yürütme kurulumuz 3-4 aydır, çok ciddi eğitimlerden geçti. Biz şuanda belirlediğimiz 15 mahallede 10-15 kadın arasında kadınla odak gurup çalışması denilen bir araştırma metoduyla görüşmeler yapıyoruz. Sonra Bursa Tabipler Odası’ndan bu mahallelerde hizmet veren aile ve sağlık merkezlerinde çalışan hekim ve hemşirelerle okullarda görev yapan PDR öğretmenleri, sosyal hizmet uzmanları ve psikologlarla ve benzer şekilde mülteci ve roman kadınlarla birlikte görüşmeler yapmaktayız. Bu görüşmeler sonucunda 250 kadınla uzun uzun sohbet ettik ve onların Osmangazi’deki deneyimleri, güvenlik, yoksulluk, kenti nasıl kullandıklarıyla alakalı onlarla fikir alışverişinde bulunduk. Bunun sonucunda bir rapor ve sosyal politik analizi yapılacak. Bu rapor ilk olarak belediye başkanımız ve meclisimize sunulacak. Osmangazi Belediyesi’nin daha kadın dostu kent olması ve karar vericilerin daha eşit bir kenti oluşturabilmesi için biz bir sosyal politika kılavuzu oluşturacağız” diye konuştu.