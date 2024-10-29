Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş temellerinin atıldığı anlaşmaya ev sahipliği yapan Mudanya’da, Cumhuriyetin 101. Yıl coşkusu denize taştı. Mudanya’nın mavi sularında buluşan tekneler görsel şölene imza attı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde Mudanya Kaymakamlığı ve Mudanya Belediyesi'nin desteği Bursa Yelken Spor Kulübü’nün organizasyonuyla irili ufaklı 100’e yakın tekne Cumhuriyetin 101. Yıl dönümü dolayısıyla kıyı seyri düzenledi.

Arnavutköy Balıkçı Barınağı’ndan denize açılan tekneler Güzelyalı sahiline kadar kortej geçişi yaptı. Deniz polisi ve Jandarma'nın eşlik ettiği etkinliklere halkın katılımı için de İzzet Kaptan ve Ünsal Kaptan gezi gemileri BUDO İskelesi’nden ücretsiz olarak hareket ederek denizdeki Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu. Karadaki vatandaşlar ise korteji bayrak sallayarak ve alkışlarla selamladı. Vatandaşların ilgisine denizciler ise, düdük ve siren sesleriyle karşılık verdi.

Protokolün de hazır bulunduğu deniz seyri, Türk Bayrağı ve Atatürk posterleriyle donatılan teknelerin Mütareke Müzesi evi yanındaki sahilde arya-toka sancak töreni ile sona erdi.