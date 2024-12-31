Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçede sürdürdüğü temizlik çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek Yenimahalle Kirişçi Sokak’ta ayrıntılı bir temizlik yaptı. 16 kişilik temizlik personeli, sokakta biriken evsel atıkları, molozları ve eski mobilyaları kamyonlarla toplayarak bertaraf edilmesini sağladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren’in talimatıyla başlatılan bu temizlik çalışması, sokakların Gemlik’e yakışır bir hale gelmesini sağladı. Başkan Deviren, temizlik çalışmalarının aralıksız süreceğini belirterek, emeği geçen personele teşekkür etti.

Başkan Deviren, temizlik çalışmalarının önemine vurgu yaparak, vatandaşlardan çevre temizliğine özen göstermelerini istedi. "Vatandaşlarımızın çevre temizliğine duyarlı olması, kentimiz için çok önemli. Temiz kent, sağlıklı kent demektir. Hepimiz sokaklarımızı temiz tutmalı ve çevremize gereken özeni göstermeliyiz. Bu kent hepimizin evi, evimizi temiz tutalım" dedi.

Gemlik Belediyesi, temizlik seferberliğine devam ederek, ilçenin dört bir yanını daha temiz ve sağlıklı hale getirmeyi hedefliyor.