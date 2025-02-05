Bursa Gemlik Belediyesi, yaklaşan kar yağışı öncesinde ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm ekipleriyle sahada olacak. BURSA (İGFA) - Bursa Gemlik Belediyesi yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, 40 personel, 4 iş makinesi, 2 otomatik tuzlama makinesi ve 5 kamyondan oluşan ekipler, 24 saat boyunca 3 vardiya halinde görev yaparak kar yağışına karşı önlemlerini alacak.

Vatandaşların güvenliğini sağlamak ve günlük yaşamın aksamadan devam etmesi için hazırlıklarını tamamlayan belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürecek.