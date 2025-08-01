Bursa Büyükşehir Belediyesi, hava ve gürültü kirliliğinin tespiti için geçtiğimiz aylarda devreye aldığı hava kalitesi izleme sistemine yangın izleme sistemini de entegre etti. Bursa’daki ve Türkiye’deki tüm yangın noktalarını anlık olarak gösteren sistemi, Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden herkes kullanabilecek.BURSA (İGFA) - Bursa’nın daha sağlıklı ve daha yeşil olması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi; havası ve suyu temiz bir kent için teknoloji kullanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda hava kirliliği parametrelerinin ve gürültü kirliliğinin tespitine yönelik mobil izleme ağı oluşturan ve mobil ekiplerle 14 ilçede çevresel gürültü ölçümleri yapan Büyükşehir Belediyesi, hava kalitesi izleme sistemine yangın izleme sistemini de entegre etti.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen sistemle, Bursa’daki ve Türkiye’deki tüm yangın noktaları online izlenebilecek. Büyükşehir Belediyesine ait https://www.bursa.bel.tr/hava-kalitesi adresine girenler, ateş ikonuna tıklayarak yangın noktalarını anlık görüntüleyebilecek.

YANGIN İZLEME SİSTEMİ DEVREDE

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin hava ve gürültü kirliliği haritasını oluşturmak adına geçtiğimiz aylarda hizmete alınan hava kalitesi izleme sistemine yangın izleme sistemini de dahil ettiklerini söyledi. Bursa’nın son yılların en büyük yangın felaketini yaşadığını hatırlatan Başkan Bozbey, yeni sistemle yangınların hızlı tespit edilip verilerin paylaşılacağını ve böylelikle daha hızlı bir koordinasyon sağlanabileceğini ifade etti.