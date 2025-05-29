Bursa Teknik Üniversitesini (BTÜ), TEKNOFEST Teknoloji Yarışlmaları’nda temsil edecek öğrenciler, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun çalışma süreçlerinde öğrencileri yalnız bırakmayan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, atölyeleri ziyaret ederek, yarışlara hazırladıkları araçlar hakkında öğrencilerden bilgi aldı.BURSA (İGFA) - TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen yarışmalara, 15 kategoride katılmak için BTÜ öğrencilerinin hazırlıkları başladı. Özgün, yerli ve milli ürünleri ortaya çıkarmak için aylar öncesinden gece gündüz demeden çalışmaya başlayan öğrencileri; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç ve Teknoloji Yarışmaları Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin Lekesiz, Mimar Sinan Yerleşkesi’ndeki atölyelerinde ziyaret etti. Öğrencilerden, yarışa katılacak araçlar hakkında bilgi alan Rektör Naci Çağlar, “Geliştirdiğiniz projelerdeki yenilikçi yaklaşımlarınızı ve takım ruhunuzu görmek bizler için son derece gurur verici. Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğümüzün destekleriyle gecenizi gündüzünüze katıp, büyük bir azimle yarışmalara hazırlandığınızı biliyor ve önceki senelerde olduğu gibi bu sene de dereceyle döneceğinize yürekten inanıyoruz. Sizler çalışın, üretin, biz üniversite yönetimi olarak her zaman yanınızdayız” dedi.

ÖĞRENCİLERDEN ETKİLİ VE YERLİ ÇÖZÜMLER

Yarışmaya hazırladıkları araçlar hakkında bilgi veren BTÜ-İKA ve BTÜ LUNA İKA takımlarının Danışmanı Muhammet Ataman “Yarışmalara; 6 kategoride katılacağız. Sürü İnsansız Hava Aracı projemizde, beş dronun birbiriyle eş zamanlı olarak haberleşip, görevleri otonom şekilde gerçekleştirmesini sağlayacağız. Kullanıcının müdahale edemediği durumlarda dahi bu hava araçları görevlerini yerine getirebilecek. İnsansız Denizaltı projemizde ise aracın, su altındaki görevleri tamamen otonom olarak gerçekleştirmesi sağlanacak. İnsansız kara aracı projemiz, savunma sanayine yönelik olacak. Belirli ateşleyici sistemlerle hedef tespiti yapan otonom araç, görev parkurunu başarıyla tamamlayacak. Bu yıl tüm elektronik parçalar ve yazılım sistemlerinde yerliliğe büyük önem veriyoruz. Kendi elektronik kartlarımızı tasarlıyor, sistemlerimizi geliştiriyor ve kendi bataryamızı üreterek daha etkili ve yerli çözümler sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“YAPAY ZEKÂ ALGORİTMALARINI BAŞTAN YAZIYORUZ”

Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayii Topluluğu Başkanı Emre Öz ise “İnsansız hava araçları, savaşan İHA’lar ve hava savunma sistemleri gibi kategorilerinde yarışacağız. Geliştirdiğimiz araçlardan biri döner kanatlı İHA olup dikey iniş ve kalkış yapabiliyor; diğer iki araç ise sabit kanatlı olarak tasarlandı. Ayrıca hava savunma sistemlerine yönelik araçlar da geliştiriyoruz. Bu yıl özellikle araçlarımızın otonom çalışmasına önem verdik. Yapay zekâ algoritmalarını kendimiz yazdık. Araçlarımızın gövdelerini ise özgün tasarımlarımıza ve aerodinamik hesaplamalarımıza uygun olarak kendimiz üretiyoruz” ifadelerini kullandı.