Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen 105 mm BORAN obüsü, Malezya’da düzenlenen gösterim atışlarında 46 saniyede 12 atış yaparak büyük bir başarı elde etti.ANKARA (İGFA) - Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından yerli imkanlarla üretilen 105 mm BORAN Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüs, Malezya’da gerçekleştirilen gösterim atışlarında adından söz ettirdi.

Etkinlikte, BORAN obüsü 46 saniye içinde 12 atışı başarıyla tamamlayarak yüksek performansını gözler önüne serdi.

https://twitter.com/MKEgovtr/status/1920464471459324337

Kuzey Makedonya ve Bangladeş’e ihraç edilen obüs, Malezya’daki bu başarısıyla yeni ihracat fırsatlarına da kapı araladı.

Gösterim, Malezyalı heyetler ve uluslararası savunma sanayi temsilcileri tarafından ilgiyle takip edildi.

BORAN, 17 km menzile sahip, dakikada 6-8 atım yapabilen ve Sikorsky S-70 helikopterleriyle taşınabilen hafif bir obüs olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde yer alıyor.