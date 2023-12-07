Eğitimci, müzisyen, yönetmen ve yapımcı Hüsamettin Elçi’nin senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği; dünyanın ilk diyalogsuz aşk filmi olan “Birkaç Mısraymış Meğer…” filminin galası Bayburt Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Başrollerini Seyit Taha Elçi ve Şermin Güven’in üstlendiği filmi izleyen Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci yaptığı değerlendirmede, “Bugün burada Hüsamettin Elçi Bey’in ruh dünyasını yazıya ve filme döktüğü senaryoyu izledik. Gerçekten duygu yüklü bir filmdi. Bu tür filmi Türkiye’de ilk olarak görüyoruz.

Hüsamettin Elçi Bey’i de ülkemizde müzisyen, şair, yazar ve her konuda örnek bir insan olarak kabul ediyoruz. İnşallah bundan sonra da daha farklı boyutlarda ve konularda değişik filmler sunar diye ümit ediyoruz. Kendisini yürekten kutluyoruz.

Bundan sonraki hayatında ailesi ile birlikte mutluluklar diliyorum” dedi. Dünyanın diyalogsuz ilk aşk filminin Galasına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Rektör Mutlu Türkmen ise, "Değerli Hüsamettin Elçi beyefendinin, yalnızca bakışların ve duygu jestlerinin anlattığı hüzünlü bir aşk hikâyesine odaklanan "Birkaç Mısraymış Meğer" filminin prömiyerine paydaş olan Ata Sinemalarına da teşekkür ederim" diye konuştu.

Filmin senaryo yazarı ve yönetmeni Hüsamettin Elçi ise, Galada yaptığı konuşmada destek sunanlara teşekkür etti. "Doğduğum şehirde, benim şehrimde, ilim irfan ocağı Bayburt üniversitemizde, "Birkaç Mısraymış Meğer" adlı eserime Gala yaparak, beni hemşehrilerimle buluşturan, bana gururun en büyüğünü yaşatan, yeni şeyler yapmak için bana güç veren, müstesna insan değerli ilim adamı üniversitenin Rektörü Mutlu Türkmen beyime bir kez daha şükranlarımı ifade ediyor, bizleri onurlandıran Valimiz ve bu günümde varlığı ve katkıları ile beni onurlandiran Belediye Başkanım, Kardesim Hükmü Pekmezci beyime bir kez daha teşekkür ediyor, bana bu günleri görmeyi nasip eden Mevlama şükrediyorum." Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezi’ndeki Ata Sineması'nda gerçekleşen Gala gecesine Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Bayburt İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Dr. Talha Övet, Bayburt İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Hüsamettin Elçi ve çok sayıda davetli katıldı.



