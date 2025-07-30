BİLİŞİM 500 sonuçları için geri sayım başladı. Bu yıl “Bakış Açını Değiştir” mottosu ile gerçekleştirilen araştırmada, en büyük 500 şirket, genel ve faaliyet gösterdikleri alt kategoriler özelinde, kendi kulvarında sıralanacak. Sonuçlar, sektör liderilerinin katılımıyla 7 Ağustos'ta açıklanacak.İSTANBUL (İGFA) - Sektörün büyük heyecanla beklediği Bilişim 500 Ödül Töreni’ne sayılı günler kaldı.

Hem Türkiye hem global pazar için en önemli bir yol gösterici olarak kabul edilen Bilişim 500 Araştırması’na ilişkin verilerin de paylaşılacağı törende, 4 ayrı ana kategoride birinci olan şirketlere ödülleri takdim edilecek. İlgili bakanlıklar ve kurullarının yanı sıra bilişim sektörünün üst düzey profesyonellerinin katılımı ile gerekleşecek törende ‘25 Yıl Kadın Bilişimci Ödülleri’, ‘35 Yıl Emek Ödülleri’, ‘50 Yıl Emek Ödülü’ ve BThaber Özel Ödülleri de sahiplerini bulacak.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın katılımının beklendiği Bilişim 500 Ödül Töreni, BThaber Başkan Yardımcısı Özlem Unan’ın açılış konuşması ile başlayacak. KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, Odine Solutions Teknoloji COO’su Bora Yücel, Link Bilgisayar Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Geyik, Ekonomist Dr. Hakan Yurdakul, Sistem Global Teknoloji ve Yazılımdan Sorumlu Şirket Ortağı Baha Tosun, DEEPTECH Universe Savunma ve Bilişim Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Emre Evren törende yapacakları konuşmalarla sektörün bugünü ve yarınına ayna tutacaklar.

Grand Pera Tarihi Emek Sineması’nda 7 Ağustos Perşembe günü saat 16:00’da başlayacak Bilişim 500 Ödül Töreni’ne www.BilisimZirvesi.com.tr adresinden online kayıt yapılarak bedelsiz katılım sağlanabilecek.