Bilecik’te izinsiz olarak define araştırmak suçundan aranan zanlı yakalandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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Alınan bilgiye göre Polatlı İlamat ve İnfaz Bürosu‘nca ”İzinsiz Olarak Define Araştırmak” suçundan ”1 Yıl 8 Ay” süreyle kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. 

Adli makamlarca tutuklanan şüpheli Bozüyük Açık Cezaevi’ne teslim edildi.