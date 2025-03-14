Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu paylaşmak için Söğüt ilçesinde faaliyet gösteren Termal Seramik Fabrikası işçileriyle iftar programında bir araya geldi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Termal Seramik Fabrikası çalışanlarının yoğun ilgisiyle karşılanan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, iftar öncesinde işçilerle sohbet ederek onların talep ve önerilerini dinledi.

Samimi bir ortamda geçen buluşmada, birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yapan Vali Aygöl, işçilere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Üreten ve emek veren herkesin yanında olduklarını belirten Vali Aygöl, "Bilecik’in kalkınmasında büyük payı olan işçi kardeşlerimizle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ramazan ayı, paylaşmanın ve dayanışmanın ayıdır. Hep birlikte, omuz omuza çalışarak şehrimizi daha ileriye taşıyacağız” dedi.

İftar sonrasında işçilerle hatıra fotoğrafı çektiren Vali Aygöl, çalışanlara hayırlı Ramazanlar dileyerek fabrikadan ayrıldı.