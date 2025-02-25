Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Beşeylül İlkokulu öğrencileri, deyim ve atasözlerini yaratıcı görsel materyallerle anlatarak anlamlarını pekiştirdi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Dilimizin Zenginlikleri” Projesi kapsamında, 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri rehber öğretmenleri eşliğinde deyim ve atasözlerini resimlerle tasvir etti. Öğrencilerin hazırladığı çalışmalar okulda sergilenirken, sergiye İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci ve şube müdürleri katıldı.

Sergiyi gezen Kaymakam Kahraman, öğrencilerle sohbet ederek emeği geçenleri tebrik etti. Açıklamasında, dilimizin zenginliğini vurguladı.

"Deyimlerimiz, dilimizin zenginliğini ortaya koyarken atasözlerimiz ise milletimizin tecrübelerini ve kültürel mirasını yansıtmaktadır" diyen Kaymakam Kahraman, "Geçmişten gelen bu değerleri gelecek nesillere aktarmak ve öğrencilerimizin kalıcı öğrenmelerini sağlamak adına bu tür etkinlikler büyük önem taşımaktadır. Çocuklarımızın öğrenirken eğlenmesini ve sanatsal yönlerini geliştirmesini destekleyen bu tür projeleri her zaman teşvik edeceğiz" dedi.

Sergi, öğrenciler ve veliler tarafından büyük ilgi görürken, katılımcılar öğrenci çalışmalarını ilgiyle inceledi.