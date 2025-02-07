Kurtuluş günü 107. yıl etkinlikleri, 21 Şubat Kurtuluş Komitesi tarafından belirlenen programlarla dolu dolu geçecek.

Kültürel etkinliklerden, halk oyunlarının sunulmasına, mehteran konserinden cirit gösterisine kadar birçok etkinliğin yer aldığı kurtuluş günü programlarında Bayburtlular dolu dolu bir kurtuluş yıl dönümü geçirecekler.

Bu yıl 3 güne yayılan kutlamaların programı ise şöyle:

19 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA

SAAT 10.00 Şehit Belediye Başkanı Hafız Süleyman Efendi’nin Kabrini Ziyaret Yer: Ulu Cami Bahçesi

SAAT 11.00 Miralay Sabri Bey’in Kabrini Ziyaret Yer: Kaleardı Mahallesi

SAAT 12.00 Şehit Kadınlar İffet Anıtı Ziyareti Yer: Yukarı Kırzı Köyü

SAAT 14.00 Bayburt Belediyesi Kapalı Çocuk Oyun Alanı Açılışı ve Ermeni Mezalimi Konulu Fotoğraf Sergisi

Yer: Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi

20 ŞUBAT 2025 PERŞEMBE

SAAT 10.00 Şühedaya Saygı Yürüyüşü Yer: Kop Şehitliği

SAAT 12.00-13.00 21 Şubat Kurtuluş Kayak Kupası Yer: Kop Kayak Tesisleri

SAAT 14.00 21 Şubat Kurtuluş Günü Anısına Cirit Gösterisi Yer: Bayburt Belediyesi Cirit Sahası

21 ŞUBAT 2025 CUMA

SAAT 09.00 Bayburt Belediye Başkanı Mete MEMİŞ ve Belediye

Meclis Üyeleri tarafından Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol AKKAYA nezdinde Türk Silahlı Kuvvetlerine şükran ziyareti

SAAT 09.45 Atatürk Anıtına Çelenk Sunulması Yer: Saray Bahçesi

SAAT 10.0021 Şubat Kurtuluş Töreni

- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

- Protokol Konuşmaları

- Ödül Töreni

- Halk Oyunları Gösterisi

-Mehteran Takımı Gösterisi

-Kurtuluş Gününün Canlandırılması

-Resmi Geçit Töreni

Yer: Bayburt Belediyesi Önü

SAAT 14.45 İkindi Namazı Öncesi Şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif Okunması

Yer: Ulu Cami ve Yakutiye Cami

SAAT 17.30 Kurtuluş Yemeği ve Canlı Müzik

Yer: Bayburt Belediyesi Bamsı Beyrek Seyir Terası