28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimleri 2. turu oy verme işlemi Bayburt'ta sabah 08.00 da başladı.

Bayburt'ta vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde oy vermek için sandığa gittiler.

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında ikinci tur için oy kullanma işlemine başladı. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen, oy kullanma işlemlerinde yoğunluk olduğu görüldü.

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti.

Sandıktan Cumhur İttifakı büyük bir zaferle çıktı ve mecliste üstünlüğü yeniden ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bıraktı ancak Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ikinci tura gitti.

Bu kapsamda da vatandaşlar, bugün sandık başına gidiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşecek olan seçimler için, katılım ise bir hayli yoğun.

Vatandaşlar, sabah saatlerinde oy kullanma işlemlerine başladı.