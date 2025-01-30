Yapılan açıklamada:

Bayburt İl Jandarma Komutanlığınca derinleştirilerek sürdürülen araştırmalar ve yapılan istihbari çalışmalar sonucunda şüphelilerin tespit edilmesi üzerine Adli Makamlardan alınan arama kararı ile (17) şüpheliye ait ikamet, iş yeri ve araçlara yönelik (11) ilde eş zamanlı olarak 16.01.2025 tarihinde yapılan operasyon sonucu (86) adet Doğu Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait sikke, (24) adet Doğu Roma dönemine ait yüzük, (7) adet Urartu dönemine ait heykelcik, (80) adet çeşitli dönemlere ait metal ve taş objeler ile ayrıca yapılan aramalarda (1) adet 7.65 mm. çapında tabanca ve (95) adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir.

Yapılan operasyon sonucu yakalanan (17) şüpheliden (16)’sı ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılırken (1) şüpheli ise gözaltına alınmış olup, çıkarıldığı mahkemece denetimli serbestlik kararıyla serbest bırakılmıştır.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığınca kültürel mirasın korunmasına yönelik izinsiz kazı ve tarihi eser ticareti suçlarıyla mücadele azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi.