Bayburt’ta ’Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu’ sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde öğrencilerle birlikte kırmızıya boyanan yaya geçidi ile yayanın trafikteki önceliğine dikkat çekildi.

İçişleri Bakanlığınca trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla ’Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu’ sloganıyla Bayburt’ta etkinlik düzenlendi.

Bayburt Ortaokulu önündeki Yaya Geçidinde başlayan etkinlikte Vali Cüneyt Epcim protokol üyeleri ve öğrencilerle birlikte yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Vali Epcim burada yaptığı konuşmada, yaya geçidine dikkat çekmek, bilinç oluşturmak amacıyla kentte etkinlik planlandığını belirterek yaptığı açıklamada;

“Asıl hedefimiz yaya önceliği, yayanın yolda önceliği olduğuna dikkat çekmek, kamuoyu oluşturmak ve bu konuda Türkiye’de farkındalık oluşturmaktır. Emniyet mensuplarımızla beraber asıl hedefimiz geleceğimizin teminatı çocuklarımıza bu bilincin aşılanmasıdır’ dedi.

Vali Epcim, sürücülere yaya geçitlerinde yavaşlamaları noktasında uyarılarda bulundu.

Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Dr.Talha ÖVET, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.