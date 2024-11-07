Fikirden tasarıma, basımdan dağıtıma kadar tüm süreçlerin öğrencilerin çabasıyla tamamlandığı derginin Genel Yayın Yönetmenliğini Mehmet Asif Alan, Yazı İşleri Müdürlüğünü ise Yunus Emre Camadan üstleniyor. Süreli bir yayın olarak çıkan dergi, ISSN 3023-4816 numarasıyla resmi kaydını da almış durumda.

Dergi adına açıklamalarda bulunan Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Asif Alan, Talebe Dergisi’nin taşıdığı misyon ve gençlerin bu projeye olan bağlılığına dair görüşlerini dile getirdi. Alan, "Kendi toprakları ve inançları için mücadele eden, kimliklerini koruyan ve değerlerini yaşatan bir milletin mensupları olarak, genç nesil bu mirası devralıyor ve yaşatıyor. Talebe Dergisi, tarihimize ve kültürümüze olan bağlılığımızı güçlendirme yolunda önemli bir adım,” dedi. Alan, ayrıca derginin Bayburt'tan başlayarak Anadolu'ya ve tüm dünyaya ulaşma hedefiyle hareket ettiğini belirtti ve gençlerin milli ve manevi değerlerine olan bağlılıklarını yüceltmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Talebe Dergisi, hem içeriği hem de vizyonuyla gençlerin tarih ve kültüre olan ilgisini artırmayı hedefleyen önemli bir yayın olarak öne çıkıyor. Dergide yer alan yazarlar:

Mehmet Asif ALAN-Tahsin BAŞARI-Ali BULUT-Prof. Dr. Mutlu TÜRKMEN-Yunus Emre CAMADAN-Onur SARIGÜL-Hamza ÇOMAK-Fatih DÜNDAR-Ghali HAMUODY-Zeyd TAŞKIN-Harun DOĞAN-Sergen YAVUZ-Yasin GÖKÇEKE-Bilal KOZAN-Hüseyin-YETKİNER-Sadullah BAYDAROĞLU-Dr. Öğr. Üyesi Ayşe AKTAŞ SİVLİM-Fatih YILDIZ-Osman ÇETİN-Doç. Dr. Murat KARAKUŞ-Dr. Öğr. Üyesi Galip YILMAZ-Adem VARAN-Ahmet KARAYEL-Alican BAYDAROĞLU-Önder ERYILMAZ-Mustafa ALKAN-Halil-İbrahim ÇELEBİ-Mehmet Ali TALAT-Mehmet Ali TEVFİK-Dr. Yunus Emre BÜYÜKBASMACI-Murid BERGÛSİ-Muhammed Salih KURT-Ahmet Emir DÖNMEZ-Halil Hakdan ÖZ-Turgut Özal AKSÜT-Celal BAKİ-Hilmi ŞEVGİN Cafer DURSUN-Dr. Resul ERUĞRUL-Beşir Bin AKRABE-Ayçin KANTOĞLU

Dergi sürecinde desteklerinden dolayı Sn. Mv. Prof. Dr. Orhan ATEŞ’e, Bayburt Belediye Başkanı Mete MEMİŞ’e, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu TÜRKMEN’e, Demirözü Belediye Başkanı Arslan GÜRER’e, Murat OKUTMUŞ’a, Adige BATUR’a, Salih ŞİMŞEK’e ve Ramazan Talha TUNÇEL’e teşekkür ederiz.

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