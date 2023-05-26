Bayburt Valiliği İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklama:

Bayburt İl Jandarma Komutanlığınca 22.04.2023 tarihinde icra edilen tarihi eser operasyonunun ardından soruşturma genişletilerek sürdürülmüş ve yapılan istihbarı çalışmalar ile daha önce tespit edilen şüphelilerin il dışı bağlantıları ortaya çıkarılmıştır.

Bu kapsamda; yapılan araştırmalar ve elde edilen deliler ile soruşturma dosyasına dahil edilen (H.Ş.), (R.A), (A.K.), (İ.K.), (C.B.), (S.B) ve (Ö.K) isimli şahıslara ait adreslerde arama yapılması için adli makamlardan arama kararı alınmıştır.

18.05.2023 tarihinde Bayburt İli Merkezli olmak üzere Erzurum, Trabzon, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ illerinde kolluk birimleri ile müştereken icra edilen eş zamanlı operasyonel faaliyet sonucu (7) şüpheliye ait (8) adreste yapılan aramalarda Doğu Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen (194) adet sikke, (4) adet yüzük, (7) adet obje ve (1) adet insan figürlü kapı tokmağı olmak üzere toplam (206) parça tarihi eser ele geçirilmiştir.

Yapılan operasyon sonucu yakalanan (7) şüphelinin adli makamlarca ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.