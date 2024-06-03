Bayburt Genç İHH ‘nın düzenlediği Gazze’ye destek gösterisine yoğun ilgi oldu.

Aylardır İsrail tarafından gerçekleştirilen büyük bir katliama maruz kalan Gazze ve Çin zulmü altında inleyen Doğu Türkistan'a destek için bir araya gelen vatandaşlar sloganlarla Saat Kule Meydanı'ndan Dörtyol mevkiine kadar yürüdü.

Yürüyüş gösterisinde “Sessiz olun! Gazze ölüyor” Pankartı , Gençlerin Türkistan maskesi takmaları VE Netenyahu’nun Şeytan kılığında pankartı dikkat çekti.

Yürüyüş Saat Meydanında yapılan Basın açıklamasıyla son buldu.