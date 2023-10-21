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Bayburt'ta İHHA tarafından organize edilen çeşitli sivil toplum kuruluşları, Siyasi Parti Temsilcileri ile üniversite öğrencileri ve vatandaşların katılımıyla İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki hastaneye düzenlediği saldırının ardından binlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Bayburt Üniversitesi Bayberdi Külliyesi içerisinde bulunan Mustafa Köseoğlu Camisinde kılınan Cuma Namazı sonrasında; İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve bu İnsanlık dışı uygulamayı tüm Dünyaya duyurmak adına Sloganlar eşliğinde Yürüyüş, Telin Mitingi ve akabinde bu acımasız tek taraflı savaşın haksızlığını anlatmak ölen Şehitler için ve yaralılar için Dua edilerek sona erdi.