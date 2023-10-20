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Türk Dünyasından ve Türkiye'den saygın üniversitelerin paydaşlığında Haydar Aliyev anısına düzenlenen 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresinin açılış töreni ve ilk oturumu, Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleşti.

Paydaş üniversitelerden, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un teşrif ettiği tören sonrasındaki Haydar Aliyev Özel Oturumunda, Doç. Dr. Ramin Sadık, Doç. Dr. Cavadxan Qasimov ve Doç. Dr. Eşref Elekberov davetli konuşmacı olarak yer aldı. Tören kapsamında Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müsteşarı Necibe Nesibova'ya diplomatik teşekkür belgesi takdim edildi. Ulusal ve uluslararası nitelikte 400'e yakın akademisyenin 278 bildiri sunacağı kongre, çevrim içi ve yüz yüze katılımla 20 Ekim'de devam edecek.



Günün ikinci etkinliği, Gökhan Budak Konferans Salonunda gerçekleşen ikinci Çiftçi Buluşmaları Paneliydi.

Geleneksel hale gelen ve bölgenin sürdürülebilir tarım bağlamlarına yeni ufuklar kazandırmayı amaçlayan panele Bayburtlu çiftçiler yoğun ilgi gösterdi. Yeditepe Üniversitesinden Prof. Dr. Metin Turan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden Prof. Dr. Rıfat Aslantaş ve Demirözü Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Doç. Dr. Yaşar Erdoğan'ın konuşmacı oldukları panel hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Bayburt'un tarım ve hayvancılık faaliyetlerine güçlü ekonomik ve bilimsel bağlamlar kurmak üzere bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Çiftçi Buluşmaları Paneli, geleneksel bilgileri geleceğin metotlarıyla sentezleyen yeni ufukların tartışıldığı bir bilim meclisi misyonu üstleniyor." ifadelerini kullandı.





Günün üçüncü etkinliği, Anadolu mutfağına özgün katkılar sunulmasını hedefleyen Yöresel Yemek Yarışmasıydı. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulama Mutfağında gerçekleşen yarışmada, Türkiye'nin farklı yörelerine özgü lezzetleri sergileyen öğrenciler ve personel yarıştı. Dereceye giren öğrencilerin Avrupa turu kazanacağı yarışma sonunda birinciliği, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencisi Bahar Çeker; ikinciliği, Organik Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Ayşenur Keleş; üçüncülüğü ise Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Elyesecan Cibali elde etti. Yöresel Yemek Yarışması üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Rektör Türkmen, paylaşımında "Bayburt, Türkiye'dir" sözünün hakkını bir kez daha verdik. Anadolu mutfağının kadim lezzetlerinin sergilendiği Yöresel Yemek Yarışmasında her yörenin kültür mirasını yaşatan hünerleri eller birbirine kenetlendi. Bugün biz, Türkiye'ydik. Biz, bu güzel ülkenin tadı tuzuyuz." ifadelerine yer verdi.





15. Yıl Kuruluş Etkinliklerinin beşinci günü olan 20 Ekim'de, 5. USBK'nin ikinci gün oturumlarının yanı sıra, Mitoloji ve Dede Korkut Hikayeleri Sergisi, BAYÜ Futbol Turnuvası finali, Mangala ve Mas Güreşi Turnuvası gerçekleşecek.