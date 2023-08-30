Büyük zaferin 101. Yıldönümü dolayısıyla Bayburt’ta tören düzenlendi. Törenler saat 10.00’da Saray Bahçesi’nde yer alan Atatürk Anıtı’na Vali Mustafa Eldivan, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya ile Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin çelenk sunumuyla başladı.

Çelenk töreni sonrasında katılımcılar tarafından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Valilik makamında tebriklerin kabul edilmesinin ardından Cumhuriyet Caddesi’ndeki kutlamalar Vali Mustafa Eldivan, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin araç üzerinde vatandaşların bayramını tebrik etmesiyle başladı. Daha sonra törene katılanlar tarafından Saygı Duruşu’nda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tebrik mesajının okunmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına konuşan İkmal Üsteğmen Hakan Çetinkaya, 30 Ağustos Zaferi’nin 101’inci yıl dönümünü ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanının yaşandığını söyledi. Çetinkaya konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yekvücut olmuş Türk milletinin büyük bir iman ve bağımsızlık azmiyle 26 Ağustos 1922'de başlayıp, 30 Ağustos'ta zaferle konuşlandırdığı Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. yılını kutlamaktayız. 1. Dünya Savaşı sonrası İtilaf devletleri sözde barış anlaşması Sevr ile Türk milletinin ülkesine, ekonomisine ve bağımsızlığına zorla sahip olmaya çalışmışlardır.

19 Mayıs 1919'da alevlenen bağımsızlık ateşli ile başlayan Türk'ün kurtuluş mücadelesi 1. İnönü ve 2. İnönü zaferleri ile körüklenmiş, Sakarya Meydan Muharebesi ile perçinlenmiş ve en nihayetinde Başkomatanlık Meydan Muharebesi'nin kazanılmasıyla bir destana dönüşmüştür. Türk milleti büyük adını ve gücünü dünyaya bir kere daha kanıtlamıştır.

26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir’e kadar takip edilmiş, 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılması ile vatan toprakları Yunan İşgali'nden kurtulmuştur. Böylelikle işgal kuvvetlerinin yurdumuzu terk etme süreci hızlanmıştır. Başkomutan Atatürk, Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zaferi'nin anlam ve önemini 1924 Dumlupınar konuşmasında şöyle anlatmıştır:

“Ulusal tarihimiz çok büyük parlak zaferlerle doludur ama Türk ulusunun burada kazandığı zafer kadar kesin sonuçlu, yalnız bizim tarihimizde değil dünya tarihine de yeni bir akım vermekle kesin etkili bir meydan savaşı hatırlamıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli burada sağlamlaştırıldı, ölümsüz yaşayışı burada taçlandırıldı.”

Yüce milletimizin vatan sevgisinin yıkılmaz azim ve iradesinin bir eseri olarak ortaya çıkan bu zaferle sadece vatan toprakları düşman işgalinde kurtarılmamış aynı zamanda Atatürk’ün liderliğinde millete iradesine ve egemenliğine dayanan bağımsız Türkiye Cumhuriyeti2^ni sağlam temeller üzerine kuruluş süreci de başlatılmıştır.

30 Ağustos 2023 Çarşamba 11:46 1 Bayburt Postası - Büyük zaferin 101. Yıldönümü dolayısıyla Bayburt’ta tören düzenlendi.

Törenler saat 10.00’da Saray Bahçesi’nde yer alan Atatürk Anıtı’na Vali Mustafa Eldivan, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya ile Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin çelenk sunumuyla başladı.

Çelenk töreni sonrasında katılımcılar tarafından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Valilik makamında tebriklerin kabul edilmesinin ardından Cumhuriyet Caddesi’ndeki kutlamalar Vali Mustafa Eldivan, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin araç üzerinde vatandaşların bayramını tebrik etmesiyle başladı. Daha sonra törene katılanlar tarafından Saygı Duruşu’nda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tebrik mesajının okunmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına konuşan İkmal Üsteğmen Hakan Çetinkaya, 30 Ağustos Zaferi’nin 101’inci yıl dönümünü ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanının yaşandığını söyledi. Çetinkaya konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yekvücut olmuş Türk milletinin büyük bir iman ve bağımsızlık azmiyle 26 Ağustos 1922'de başlayıp, 30 Ağustos'ta zaferle konuşlandırdığı Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. yılını kutlamaktayız. 1. Dünya Savaşı sonrası İtilaf devletleri sözde barış anlaşması Sevr ile Türk milletinin ülkesine, ekonomisine ve bağımsızlığına zorla sahip olmaya çalışmışlardır.

19 Mayıs 1919'da alevlenen bağımsızlık ateşli ile başlayan Türk'ün kurtuluş mücadelesi 1. İnönü ve 2. İnönü zaferleri ile körüklenmiş, Sakarya Meydan Muharebesi ile perçinlenmiş ve en nihayetinde Başkomatanlık Meydan Muharebesi'nin kazanılmasıyla bir destana dönüşmüştür. Türk milleti büyük adını ve gücünü dünyaya bir kere daha kanıtlamıştır. 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir’e kadar takip edilmiş, 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılması ile vatan toprakları Yunan İşgali'nden kurtulmuştur.

Böylelikle işgal kuvvetlerinin yurdumuzu terk etme süreci hızlanmıştır. Başkomutan Atatürk, Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zaferi'nin anlam ve önemini 1924 Dumlupınar konuşmasında şöyle anlatmıştır: “Ulusal tarihimiz çok büyük parlak zaferlerle doludur ama Türk ulusunun burada kazandığı zafer kadar kesin sonuçlu, yalnız bizim tarihimizde değil dünya tarihine de yeni bir akım vermekle kesin etkili bir meydan savaşı hatırlamıyorum.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli burada sağlamlaştırıldı, ölümsüz yaşayışı burada taçlandırıldı.” Yüce milletimizin vatan sevgisinin yıkılmaz azim ve iradesinin bir eseri olarak ortaya çıkan bu zaferle sadece vatan toprakları düşman işgalinde kurtarılmamış aynı zamanda Atatürk’ün liderliğinde millete iradesine ve egemenliğine dayanan bağımsız Türkiye Cumhuriyeti2^ni sağlam temeller üzerine kuruluş süreci de başlatılmıştır.

Bizlere bu eşsiz zaferleri armağan eden, canları pahasına bağımsız yaşamamızı sağlayan bu büyük kahramanlara karşı en büyük sorumluluğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni, onun temel değerlerini ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü birlik ve beraberliğini korumak ve yaşatmaktır. Bu sorumluluğu yerine getirmek Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar var olmasının en önemli koşuludur.

Hiç şüphe yoktur ki asker millet anlayışıyla milletimizin kendi evladı olan dosta güven, düşmana korku veren tarihi zaferlerle dolu Türk Silahlı Kuvvetleri iman dolu göğsü, çelikleşmiş azim ve iradesi, üstün disiplin anlayışı ve kalbinde yaşattığı vatan millet ve bayrak sevgisi ile üstlendiği her görevi başarıyla yerine getirmiş ve getirmeye devam edecektir. Büyük bir coşku ile kutladığımız bu eşsiz zaferin mimarı Ulu Önder Atatürk’ün kahraman silah arkadaşlarının ve aziz şehitlerimizin hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Bu zaferin elde edilmesinde olduğu kadar bu zaferin kazanımlarının korunması için verilen mücadelede hiçbir fedakârlıktan kaçmayan aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimiz saygı, minnet ve şükranla anıyoruz.”

Bayram töreni Topçu Üsteğmen Fatih Mete ve Milli İrade Anadolu Lisesi öğrencisi Hilal Köse’nin okuduğu şiirlerin ardından Halk Oyunları gösterisi ve tören birliklerinin geçişiyle sona erdi.