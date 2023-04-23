Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet İlkokulu’nda düzenlenen programda çocuklar hazırladıkları gösterilerle bayramı doyasıya kutladılar.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinliklerde Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı.

Daha sonra öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler ve yarışmalar yapılarak 23 Nisan konulu şiirler okundu. Gösterilerin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin Bayburt Valisi Sayın Cüneyt Epcim, Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun tarafından takdim edilmesiyle etkinlikler sona erdi.

Programa Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.