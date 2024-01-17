Yatırım bedeli 800 Milyon TL olan yeşil sanayi sitesi projesinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından onaylandığını duyurdu.

Milletvekili Ateş, 21 Şubat Sanayi Sitesi bitişiğindeki 61.000 dönüm arazi üzerine kurulacak olan sanayi sitesinde 140 adet dükkan olacağını belirtti.

Milletvekili Ateş'in konu ilgili açıklaması şöyle: "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın 800 milyon TL'lik yatırım projesi ile Bayburt'umuza 61.000 dönüm arazi üzerinde 140 adet dükkan ile imalat-bakım-onarım hizmeti verecek olan yeşil sanayi sitesi konseptli güneş enerji panelleri ile elektrik ve ısıtma ihtiyaçlarını kendileri karşılayarak 38.500 metrekare üzerinde hizmet verecek sanayi projemiz Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımız tarafından yaptığımız çalışmalar sonucu kabul edilmiştir.

Bu proje aynı zamanda eski sanayi mahallesinin kentsel dönüşümünü de hızlandıracak, bölgeyi Bayburt'umuzun prestij alanına dönüştürecektir. Bayburt'umuza hayırlı olsun."