Edirne'de görevli olan Timur dün sabah erken saatlerde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.
Uzman Çavuş Enes Timur'un naaşı baba ocağı Çiğdemlik köyüne getirilerek köy camiinde öğlen namazına müteakip Bayburt Müftüsü Bayram Danacı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
Aydıntepe İlçesi Çiğdemlik köyünde kılınan cenaze törenine Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Jandarma Alay Komutan Albay Fatih Aslan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Vali Mustafa Eldivan Enes Timur'un eşine Türk Bayrağı vererek, şehit yakınlarına başsağlığı diledi.