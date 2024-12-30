Şubat ayında hastalanarak tedavi süreci başlatılan, yaklaşık 5 aydır da hastanede tedavi altında tutulan Faruk Nafiz Kılıçalan bugün hayatını kaybetti.

Bayburt'ta 80'li yılların tiyatro etkinliklerinin içerisinde yer alan, o yıllardan hatırlanan en önemli birkaç tiyatrocudan biri olan Faruk Nafiz Kılıçalan, sonraki yıllarda Tekirdağ'a göç etmiş ve hayatını orada sürdürmekteydi.

Tekirdağ'da olduğu yıllarda Maşeri Bayburt adlı bir biyografi kitabı çıkarak, gönlünde yer etmiş Bayburtluları kaleme alan Kılıçalan, şiire de merak salmış ve uzun bir sürede yazdıkları ile dört ayrı şiir kitabı çıkarmıştı. Eğitimci babası Beşir Kılıçalan'ın ismini mahlas olarak kullanan ve 'Beşiroğlu' mahlasıyla şiirler kaleme alan Faruk Nafiz Kılıçalan'ın Kuvveden Fiile, Altınay, Sırname ve Esrik Mısralar adlı şiir kitapları bulunmaktadır.

Faruk Nafiz Kılıçalan 2022 yılında gerçekleştirilen 26. Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri'nin Şair Zihni Şiir Gecesi'nde Bayburt Kalesi'nde şiirlerini seslendirmişti.

Şehit Osman'a defnedilecek

Faruk Nafiz Kılıçalan, 30.12.2024 Pazartesi günü (yarın) ikindi namazına müteakip Yakutiye Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Şehit Osman Mezarlığı'na defnedilecek.

Kıymetli büyüğümüz Faruk Nafiz Kılıçalan ağabeyimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Taziye için: Kadir Kılıçalan (oğlu) 0538 379 59 18