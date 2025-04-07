Vali Mustafa Eldivan’ın öncülüğünde, DOKAP (Doğu Karadeniz Projesi) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından finanse edilecek projelerle farklı sektörlerde önemli yatırımlar yapılacağı değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Eldivan, 2025 yılı yatırım programı kapsamında toplam 41,9 milyon TL bütçeli 6 projeyi duyurdu. Bu projelerle sulama, tarım, hayvancılık ve ulaşım altyapısına önemli katkılar sağlanacak. Toplam bütçesi 41,9 milyon TL olan bu projelerin 39,9 milyon TL’sinin DOKAP tarafından karşılanacağı belirtildi.

Vali Eldivan, “Bayburt İl Özel İdaresi ve Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Bayburt’umuzda tarımsal verimliliği artırmak, hayvancılık alanındaki altyapıyı güçlendirmek ve ulaşımda sürdürülebilir çözümler üretmek amacıyla yürütülen bu projeler, Bayburt’un geleceği için büyük bir önem taşıyor.

Hizmetlerin en iyisine layık olan kıymetli Bayburtlu hemşehrilerimize, Bayburt’umuza hayırlı ve uğurlu olsun,” dedi.

Toplantıya, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, Bayburt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen ve ilgili kurum amirleri katıldı.