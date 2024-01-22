Muğla’da 17-21 Ocak tarihlerinde düzenlenen Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında yarışan Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencileri, 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 5 madalya ile gelenekselleşen hasadı sürdürdü. Madalyalı sporcular ayrıca, 11. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvasında Millî Takım adına yarışma hakkı elde ederek büyük bir başarıya imza attılar.



Şampiyonanın Kadınlar 57 Kg kategorisinde yarışan Ahsen Şengün’ün şampiyonluk haberiyle başlayan madalya hasadı, Erkekler 87 Kg kategorisinde yarışan Sergen Curabaz ile +87 Kg kategorisinde yarışan Muhammed Emin Açıkgöz’ün gümüş madalya haberleriyle devam etti. Kazandıkları bronz madalyalar ile Bayburt Üniversitesinin Şampiyona başarısına katkı sunan Kübra İyi, Kadınlar 73 Kg kategorisinde; Orkun Ateşli ise Erkekler 87 Kg kategorisinde tatamiye çıktı. Toplamda 5 madalya ile önemli bir başarı sergileyen madalyalı öğrenciler aynı zamanda 8-14 Şubat tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan 11. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvasında Millî Formayı giymeye hak kazandı.





Altın madalya kazanarak Bayburt Üniversitesinin şampiyona başarısına katkı sunan Ahsen Şengün, arkadaşlarını da temsilen yaptığı açıklamada madalya mutluluklarını paylaştı ve Millî formayla kazanacakları yeni başarılara odaklandıklarını söyledi. Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen başta olmak üzere antrenörlerine ve emeği geçen akademisyenlere teşekkür eden Şengün, bir gelenek oluşturma yolunda kat ettikleri mesafeyi, Millî başarılar ile taçlandırmak ve anlamlı hale getirmek istediklerini sözlerine ekledi.





Madalyalı öğrencileri tebrik eden Rektör Türkmen ise, başarının, ortak hedeflerde kenetlenen emeklerin bir toplamı olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Öğrencilerimizin kazandıkları madalyalar üzerinde yükselen bir spor tarihimiz var ve bu tarihin istikametine yeni madalyalar hedefine kenetlenmiş bir kolektif ruh yön veriyor. Bu anlamlı sportif ruhun öğrencilerimizde tecelli etmiş olması, bizlere madalya başarısından daha fazla memnuniyet ve gurur veriyor. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor ve kendileriyle gurur duyuyorum. Giymeye hak kazandıkları Millî forma, temsil ettikleri ruhun kapsamını milyonlarca insana yükselterek önemli bir sorumluluğu beraberinde getiriyor. Eminiz ki öğrencilerimiz, bu sorumluluğun bilinciyle daha anlamlı neticeler elde edecektir.”.