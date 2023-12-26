Toplamda 5 öğrencinin madalya başarısı gösterdiği şampiyonada 67 KG kategorisinde yarışan Doğanay Öztürk Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyaya uzanırken, 80 KG kategorisinde yarışan Tunahan Tüysüz gümüş, 71 KG kategorisinde yarışan Tolga Kaya bronz, 51 KG kategorisinde yarışan Adem Sarı bronz ve 71 KG kategorisinde yarışan Sıtkı Işık bronz madalya kazandı. Boks disiplininde başarının gelenekselleşmesi adına önemli sonuçların elde edildiği şampiyona, en fazla madalyanın kazanıldığı şampiyonalardan biri oldu. Dünya Şampiyonu Kardeşler olarak bilinen Öğr. Gör. Onur Şipal ile Önder Şipal'in hazırladığı öğrenciler madalya performanslarını yükseltirken, her şampiyonada daha fazla madalya hedefine emin adımlarla yürüdüler.





Madalyalı öğrenciler için bir tebrik mesajı yayımlayan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Boks disiplininde Olimpiyat, Dünya, Avrupa ve Türkiye düzeyinde madalyalar kazanan sporcularımız, sporun geleceği açısından başarı çeşitliliğini temsil ediyor. Türkiye'nin en önemli şampiyonlarından birinde birçok kategoride elde ettiğimiz başarı, spor tarihinde daha sık telaffuz edilen Üniversitemizin bir Şampiyonlar Ekolü olmasına vesile oluyor. Bu gelenekselleşmiş birikimin gelişimini, 'başarı üstüne başarı' misyonuyla tanımlıyoruz. Tüm sporcu öğrencilerimizi ve antrenör hocalarımızı başarı üstüne başarı ekledikleri için tebrik ediyorum." dedi.