Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği (ŞAGDER) ile Bayburtlular Federasyonu tarafından şehitleri anma programı düzenlendi.

Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi’nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan 'Bayburt Şehitlerine Sahip Çıkıyor' adlı programda gazi Yahya Dursun tarafından Kuran-ı Kerim okundu ve ardından dualar edildi.

ŞAGDER Başkanı Selami Köksal, programda yaptığı konuşmada dernek tarafından yapılan çalışmalara değindi. Şehitleri kabirleri başında andıklarını söyleyen Köksal, şehit ailelerinin yanında olduklarını söyledi. Köksal, derneğe ve şehit ailelerine verdikleri destekten dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Başkanı Süleyman Soylu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve il protokolüne teşekkür etti.

Bayburtlular Federasyonu Başkanı Hasan Saka Çanakkale’de 29 Bayburtlu şehit olduğunu hatırlatarak, ŞAGDER’le birlikte Bayburtlu iç güvenlik şehitlerinin ailelerini Çanakkale’de bir araya getireceklerini belirtti.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, vatan, bayrak, ezan için toprağa düşen tüm şehitleri anarak, Bayburt Belediyesi olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını dile getirdi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ise, Türkiye’nin her yerinde şehitleri anma programları yapıldığını fakat şehitlerin kabir başında sistemli bir şekilde anmayı Bayburt’ta gördüğünü belirterek, ŞAGDER’e teşekkür etti.

Vali Epcim, Kop Şehitleri olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andı. Konuşmaların ardından Bayburtlu İç Güvenlik şehitlerinin fotoğraflarının yer aldığı slayt izletildi. Program tasaavuf müziği alanında tanınan Bayburtlu Abdurrahman Önül'ün konseriyle son buldu.