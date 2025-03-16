Haftalardır puan alamayan Bayburt Özel İdarespor ligde düşme hattındaki Efeler 09 Spor ile karşılaştı. Karşılaşma golsüz sonuçlandı.

Gençosman Stadyumu’nda saat 14.00’te başlayan karşılaşmayı Lütfullah Aslan, Eren Özçelik ve Gökhan Salduz üçlüsünün yönetti.

Karşılaşmanın ilk yarısı seyir zevkinden uzak, tek bir gol pozisyonunun yaşanmadığı bir mücadeleye sahne oldu. İlk yarı başladığı gibi bitti.

Maçın ikinci yarısına seyirci tezahüratı ile başlayan Bayburt Özel İdarespor 67. dakikada kalesinde ciddi bir tehlike gördü. Kaleciyi geçen topu Mehmet Durgut çizgiden kornere çeldi.

75. dakikada konuk ekip bir net pozisyona daha girdi. Ara pasında ceza sahasına sızan Abdullah Soğucak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Onur açıyı kapatarak vuruşa izin vermedi ve top Onur’a çarparak taca yöneldi.

Birkaç doldurulan ve etkisiz kalan toplar dışında koca bir 90 dakikada tek bir pozisyonu dahi olmayan Bayburt Özel İdarespor karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı.

Maç sonrası seyirciler Kulüp Başkanı Hayrettin Koçyiğit ve Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü'ye tepki gösterdi.