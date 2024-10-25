Eyüp Artar, 2 ay önce kurulan Kent Konseyinin bugüne kadar kurumlara 8 tavsiye mektubu gönderdiğini söyledi.

Toplam üye sayılarının 49 kişiden oluştuğunu, üyelerin kurum amiri, STK temsilcileri ve parti il başkanlarından oluştuğunu, yürütme kurulu oluşturduklarını ve sorunları yürütme kurulunda değerlendirdiklerini söyleyen Artar, vatandaşların Bayburt için ulaştırdıkları toplumsal sorunları gündeme getirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Bayburt’taki işleyişin düzenli bir şekilde ilerlemesi için istişarenin şart olduğunu söyleyen Artar, vatandaşlardan gördükleri eksikleri kendilerine ulaştırmasını istedi.

Gençlerin uyuşturucu bağımlılığı konusuna özellikle eğildiklerini söyleyen Artar, bu konuda Kent Konseyi olarak üzerlerine düşen görevleri yapacaklarını dile getirdi. Artar, “Vatanımızı, bayrağımızı onlara emanet edeceğiz. Gençlerimiz bizim için çok önemli, yarınlarımızın mimarları bunlar. Madde Bağımlılığı Grubu oluşturacağız ve bu grubun çalışmalarının altına, diğer gruplardaki gibi 5 kişinin imzası bulunmayacak, tüm Bayburt halkının imzası olacak, çünkü bu sorun bizim toplumsal olarak en önemli sorunumuz” dedi.

Kurum ziyaretleri gerçekleştirdiklerini, kurumları ilgilendiren ve toplumu etkileyen sorunları tavsiye mektupları aracılığıyla kendilerine ulaştırdıklarını söyleyen Artar, sorunların takipçisi olarak çözümün sağlanmasını da sağlayacaklarını belirtti.

Artar, ağaçlandırmaya da önem verdiklerini, Kuşburnu ve Kaleardı Eriği başta olmak üzere yöreye ait birçok ağaç türünün Bayburt genelinde yayılması için çalışmalar yürüteceklerini sözlerine ekledi.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okumuş da Kent Konseyi çalışmalarını çok yerinde bulduğunu, bu anlamda Bayburt basınının Kent Konseyi çalışmalarının bir parçası olacağını ve kentteki aksayan yönleri dile getirmeye devam edeceğini söyledi.

BGC yönetim kurulu üyeleri ve basın mensuplarının da katıldığı ziyarette Okutmuş, Eyüp Artar’a ve beraberindeki Kent Konseyi Sekreteri Celal Yücel’e ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.