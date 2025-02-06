Bayburt Kent Konseyi Başkanı Eyyub Artar, alınan tavsiye kararlarını açıklamadan önce iki konuya değindi. Bayburt Belediyesi binasının Bayburt’a yakışmadığını, üst iki katının yıkılarak şehir merkezinde Bayburt’u yansıtan bir binanın belediye olarak kullanılmasını dile getiren Artar, son zamanlarda Bayburt’a yapılan müdür atamalarına da değinerek, büyükşehirlerde görev yapmış tecrübe sahibi isimlerin kentte göreve yapmasının önemli olacağı üzerinde durdu.

DSİ tarafından yenilenmesi kararlaştırılan fakat son zamanlarda gündemden çıkarılan Meydan Köprüsü, kente bir arkeoloji müzesi kurulması, üniversite bünyesinde arkeoloji bölümünün açılması, Kaleardı mahallesine sağlık ocağı açılması gibi konuların gündeme taşındığı şubat ayı toplantısında Bayburt Belediyesini ilgilendiren kararlar da alındı. İşte o kararlar:

1- Meydan Köprüsü'nün yeniden yapımı ve restorasyonu ile birlikte Belediye Köprüsü ve bu köprü arasında kalan nehir kenarındaki yürüyüş yollarının düzenlenmesi,

2- Ülkemizde aktif olarak görev yapan 57 adet KUDEB (Koruma Uygulama ve Denetim Büroları) 'in Bayburt Belediyesi bünyesinde kurulması sağlanarak koruma altındaki eserlerin turizme kazandırılması,

3- Arkeoloji Müzesi'nin açılışı sağlanarak diğer şehirlerde Bayburt'a ait eserlerin şehre kazandırılması ve Bayburt Kalesi'nde arkeoloji çalışmalarının başlatılması ve ileriye dönük olarak Bayburt Üniversitesi bünyesinde Sanat Tarihi Anabilim Dalı'nın kurularak sahip olunan tarihi değerlerin gün yüzüne çıkarılması,

4- Arıcılar Birliği'ne kayıtlı Bayburtlu arıcıların ürettiği ve uzman kişilerce belirlenecek değerlere sahip balların Bayburt Belediyesi tarafından alınarak şehre özgü bir marka ile pazarlanması ve bu şekilde üretimin artırılması,

5- Kaleardı Mahallesi'nde yakın zamana kadar şantiye olarak kullanılan yerin ve yeni yapılan köprünün iki yakasının DSİ Köprüsü'ne kadar olan kısımlarının ağaçlandırılması ve Kaleardı Mahallesi'ne eski mesire alanının kazandırılması,

6- Kaleardı Mahallesi'ne Aile Hekimliği Birimi'nin açılabilme hususunun araştırılması,

7- Eski Hastane'de yapımı düşünülen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yapımına başlanarak kısa zamanda faaliyete geçirilip vatandaşların sağlık amaçlı çevre illere bağımlılığının azaltılması,

8- Park sıkıntısının yoğun olduğu ve gerektiğinde büyüme imkanı olmayan Diş Hastanesi'nin Eski Hastane binasına taşınarak daha rahat bir şekilde hizmet vermesi ve büyüme imkanının sağlanması,

9- Şehirde hava koşulları dikkate alındığında mevzuata uygun olmayan çatı ve olukların vatandaşları daha fazla mağdur etmemesi için çatı ve olukların kontrollerinin yapılarak mevzuata uygun olmayanların uygun hale getirilmesi adına Belediye ile görüşülmesi.

Başkan Artar, özverili çalışmalarından dolayı tüm çalışma grubu arkadaşlarına ve Kent Konseyine fikirleri ile destek veren tüm halka teşekkür etti.

Kent Konseyi çalışmalarının süreklilik arz edeceğini belirten Başkan Eyyub Artar, her ay yeni projeler ile şehre olumlu katkılar sunmayı planladıklarını, yapılacak görüşmelerin ve çalışmaların sonucunun halk ile paylaşılacağını söyledi. Artar, Bayburt halkını Bayburt Kent Konseyini facebook ve instagram hesaplarından takip etmeye, çalışmalara destek sunmaya davet ettiğini de sözlerine ekledi.