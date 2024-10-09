Yasemin Demirörs'ün Nevşehir İl Müdürlüğüne tayin olmasının ardından kurumun şube müdürü olarak görev yapan Cengiz Sevim müdürlük görevine atandı.

Cengiz Sevim, 01.02.1982 tarihinde Ordu’nun Fatsa ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Fatsa'da tamamladı. 2007 yılında Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu ve 2010 yılında aynı üniversitede Fen Bilimleri alanında tezli yüksek lisansını tamamladı.

2007-2010 yılları arasında özel sektörde ve Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi'nde ihale, inşaat ve İPA proje yönetimlerinde görev aldı. 2010-2014 yılları arasında Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü'nde Yüksek İnşaat Mühendisi olarak çalıştı. 2014-2023 yılları arasında Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olarak görev yaptı. 2023-2024 yılları arasında Bayburt Kentsel Dönüşüm İl Müdürlüğü'nde de Şube Müdürü olarak görev üstlendi. Evli ve iki çocuk babasıdır.