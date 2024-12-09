Son başvuru tarihi 31 Aralık 2024 olan kampanyayla ilgili açıklamalarda bulunan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, “Hem ailelerinden uzakta şehrimizde üniversite öğrenimi gören öğrencilerimize hem de şehrimizin nüfusuna katkıda bulunmak amacıyla 31 Aralık 2024 tarihine kadar sürecek bir ikametgâh kampanyası gerçekleştiriyoruz. Evler ve özel yurtlar ile apartlarda kalan öğrencilerimizi dâhil ettiğimiz kampanya kapsamında ikametgâhın Bayburt’ta olduğunu gösterir belge, öğrenci belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisiyle birlikte belediyemize müracaat eden öğrencilerimize hediye çeki vereceğiz. Ayrıca ikametgahı il dışında olan memurlarımız ve diğer sektörlerde çalışan vatandaşlarımız ile velisi oldukları öğrenciler ile şehrimizde yaşayan öğrenci ailelerini de ikametgahlarını şehrimize almaya davet ediyorum. İnşallah hem şehrimiz hem de öğrencilerimiz, memurlarımız ve öğrenci ailelerimiz adına güzel bir çalışma olacak” ifadelerini kullandı.