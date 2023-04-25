Karaismailoğlu, temel atma töreni öncesinde Araklı ilçe binası önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Bakan Karaismailoğlu Uyanık olmalıyız, önemli bir seçime gidiyoruz ,Buarada konuşan ve doğru zamanda doğru yatırımların yapıldığını belirten Karaismailoğlu, ekonomi, istihdam, üretim, tarım ve turizmde olağanüstü artışlar sağlandığını söyledi. Karaismailoğlu, Coğrafyamızın güzelliğine dokunmadan değerini artıracak sanayimizdeki, turizmdeki atılımlarımıza devam edeceğiz ifadelerini kullandı.

Geçen hafta mega projeleri açıkladıklarını, bu projelerle Trabzon'un hızla büyüyeceğini belirten Karaismailoğlu, komşu illerle olan bağların kuvvetleneceğini aktardı. Karaismailoğlu, Araklı-Bayburtlu Yolu'nun en önemli ulaşım akslarından bir tanesi olduğuna işaret ederek, bu yolun önemli kesiminin ihalesini yaptıklarını ve temelini bugün attıklarını kaydetti. Bakan Karaismailoğlu, Muhalefetin kurusıkı atışlarına bakmayın. Desteksiz atışlarına bakmayın.

Biz onları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çok iyi tanıyoruz. Kimin ne yaptığını milletimiz çok iyi görmektedir.

Türkiye artık dik yürür haline gelmiştir. Liderinin arkasında ve dünyada sözü dinlenen ülke haline gelmiştir. Sandıkları patlatarak bunun cevabını 14 Mayıs'ta vereceğiz. Eser ve hizmet fırtınası estirmeye devam edeceğiz diye konuştu.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun da açılış konuşması yaptığı program, temel atma töreni ile sona erdi.

Programa, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat,AK Parti Bayburt Milletvekili adayı Orhan Ateş,Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur.Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, milletvekili adayları ile çok sayıda ilgili katıldı.