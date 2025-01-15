Sason Kaymakamı Furkan Başar, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen Acar-Yeniköy-Kavaklı hattındaki Sason Çayı ıslah çalışmalarını yerinde inceledi.BATMAN (İGFA) - Proje kapsamında, çift taraflı 2500 metre uzunluğundaki alanda yapılan ıslah çalışmalarıyla yaklaşık 5000 dönüm arazinin tarıma kazandırılmasının hedeflendiği çalışmalar tamamlandığında, bölgedeki tarımsal üretim kapasitesinin artırılması ve çiftçilerin refah seviyesinin yükseltilmesinin planlandığını belirten Kaymakam Başar, projeyi yakından takip ederek, bu çalışmaların bölge için büyük önem taşıdığını söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Başar, Sason’da tarımsal kalkınmaya yönelik bu tür projelerin devam edeceği vurgulandı.