Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün tahliye tebligatı gönderdiği Kızılarık Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Uysal, “Bu sorunun çözümü, Vakıflar’a ait arazilerin hazineye devredilerek mahalle sakinlerine satılmasından geçiyor” dedi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa'da Başkan Uysal, evlerine Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tahliye tebligatı gönderilen Kızılarık Mahallesi sakinleriyle Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda buluştu. Uysal, 2014 yılından bu yana vakıf arazileriyle ilgili çeşitli girişimlerde bulunulduğunu, ancak bu girişimlerin belediye kanalıyla engellendiğini ve sorunun bu noktaya ilk kez taşındığını ifade etti.

Başkan Uysal, çözüm önerisini şu sözlerle dile getirdi:

“Sorunun çözümü çok açıktır. Vakıflar’a ait bu arazilerin hazineye devredilmesi ve hazine tarafından mahalle sakinlerine satılması gerekiyor. Belediyemizin yetkisi dahilinde olan 129 parseli sizlere kazandırdık. Ancak diğer alanlarda belediye olarak yetkimiz bulunmuyor. Bu konu, genel siyasetin çözüm üretmesi gereken bir mesele. Bizim görevimiz, sizlerin haklarının korunması ve bu süreçte mağdur olmamanız için gerekli duruşu sergilemektir.”

Başkan Uysal, toplantının ardından mahalle sakinlerinin sorularını yanıtladı ve yeni kurulan Kızılarık Barınma Hakkı Bürosu’nu ziyaret etti.