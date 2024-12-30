Belediye Başkanı Mete Memiş, şehrimizde gerçekleşen son 30 yılın en büyük kar yağışının ardından gerçekleştirdiğimiz karla mücadele çalışmalarında görev alan özel sektörde çalışan iş makinesi operatörleri ile bir araya geldi.

Misafirlerlerine karla mücadelede gösterdikleri gayret ve özverili çalışmalardan dolayı teşekkür eden Başkan Memiş, "Biz bu şehirde bir arada olursak, güç birliği oluşturursak, sivil toplumu, resmi kuruluşu, belediyesi, özeli, tüzeli bir araya geldiğimiz zaman bu şehir her şeyin üstesinden gelir. Şehir de bunu gördü.

Yani herkes sanki kendi evini kurtarırmış gibi, kendi evinin yolunu açarmış gibi eksi 15, 20 derece soğuklarda sabahlara kadar çalıştınız, çalıştık.

Buradaki arkadaşlarımıza, belediyede çalışan arkadaşlarımıza, idarecilerimize, başkan yardımcılarımıza, belediye meclis üyelerimize, herkese teşekkür ediyorum.

Bu teşekkürü fazlasıyla hak ettiniz. Allah razı olsun. Bayburt’ta bir arada olduğumuz zaman güçlerimizi birleştirdiğimiz zaman biz bir çok şeyin üstesinden geliriz." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf çekiminin ardından sona eren toplantıda Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ve Mustafa Akbaş, Belediye Meclis Üyeler, Birim Müdürleri ve Özel Sektörde Çalışıp karla mücadelede görev alan iş makinesi operatörleri yer aldı.