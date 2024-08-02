Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Mete Memiş Bakan Memişoğlu’nu Bayburt’ta ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, “Öncelikle 31 Temmuz 2024 tarihinde İran’ın başkenti Tahran’da uğradığı suikast sonucu şehit düşen HAMAS Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’ye Allah’tan rahmet diliyorum. Bu alçak suikastı düzenleyenleri lanetliyorum ve şiddetle kınıyorum. Tarihinin hiçbir döneminde din düşmanının, devlet düşmanının, vatan düşmanının çıkmadığı gibi barınamadığı ender şehirlerimizden biridir Bayburt. Şehrimizde Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin çok ciddi yatırımları var. Sayın Valimizin, Sayın Milletvekilimizin, İl başkanımızın son dönemdeki gayretleri ile sağlık alanında da çok güzel hizmetler aldık. İnşallah duamız ve talebimiz bu hizmetlerin artarak devamıdır. Şehrimiz nüfusu itibariyle küçüktür ama taşıdığı misyon, sahip olduğu yetiştirdiği değerlerle büyüktür. İnanıyoruz ki Bayburt bu hizmetleri de hak ediyor. Tekrar şehrimize hoş geldiniz” ifadelerini kullandı.

Misafirperverliliğinden dolayı Başkan Memiş’e teşekkür eden Bakan Memişoğlu ise, “Böyle güzel ve vatanını milletini seven bir şehrin misafiri olmaktan onur duyuyoruz. Elimizden geldiğince sağlık hizmetlerini daha iyi yapabilmenin gayreti içindeyiz. Şehrimizde zaten Sayın Milletvekilimiz bizim meslektaşımız her türlü desteği veriyor. Biz de Bayburt’u ziyaret edelim sorunları yerinde dinleyelim dedik. Yapabileceklerimizin daha iyisi yapabilmek içinde sizlerden önerilerinizi almaya geldik. Bizi bağrınıza bastınız misafirperverliğinizle mutlu ettiniz teşekkür diyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Memiş Bakan Memişoğlu’na Saat Kulesi biblosu takdim etti.

Ziyaret Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun Bayburt Belediyesi şeref defterini imzalamasının ardından sona erdi.

Ziyarette Bakan Memişoğlu’na Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Resul Kaya, MHP Bayburt İl Başkanı Muharrem Baykal, AK Parti Bayburt Kadın Kolları Başkanı Elif Çil ve Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti.