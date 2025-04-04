Bakan Yaşar Güler’in yengesi Ramiye İmaç’ın cenaze namazı Esentepe Camii’nde öğle namazını müteakip kılındı.

Cenaze namazına Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ve Vali Mustafa Eldivan katıldı.

Merhume, cenaze namazının ardından Şingâh Mahallesi Asri Mezarlığı’na defnedildi.

Esentepe Mahallesi Odası’nda taziyeleri kabul eden Bakan Güler ve aile bireylerine Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Vali Eldivan ve Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş başsağlığı dileklerini ileterek sabır temennisinde bulundu.