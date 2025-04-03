Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Küresel Engellilik Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de, Filistin, Kongo, Gine ve Cezayirli bakanlar ile ikili görüşmelerde bulundu.ALMANYA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Hamad ile görüştü. Görüşmede, Filistin'e yönelik insani yardımlar, Türkiye'de misafir edilen savaş mağduru ailelere sunulan sosyal destekler, Türkiye'nin Gazze'de kalıcı ateşkesi sağlamak için gösterdiği çaba ve UNRWA ile iş birliği konuları ele alındı.

Küresel Engellilik Zirvesi'nin yapıldığı konferans alanında Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Samah Hamad ile ikili görüşmede, Gazze'deki engelli çocukların eğitim ve rehabilitasyona erişimi konuları da değerlendirildi.

Bakan Göktaş, Türkiye-Gine KEK Eş Başkanlığı görevini yürüttüğü Gine'nin, Kadın, Çocuk ve Savunmasız Kişilerin Güçlendirilmesi Bakanı Charlotte Daffe Toure ile bir araya geldi.

İkili görüşmede, kadınların her alanda güçlenmesi, çocukların korunması, sosyal destek mekanizmalarının geliştirilmesi ve 2025 Aile Yılı kapsamında aile merkezli politikalar üzerine kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunuldu.

Göktaş, daha sonra Kongo Sosyal İşler, Dayanışma ve İnsani Yardım Bakanı Irène Marie Cécile Mboukou-Kimbatsa ile bir araya geldi. Görüşmede, insani yardım alanındaki ulusal politikaların geliştirilmesi ve uygulanması konularında iş birliği imkanları ve ortak projeler geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Göktaş, Cezayir Savaş Gazileri ve Hak Sahipleri Bakanı Laid Rebiga ile de ikili görüşmede ise, şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetlere dair tecrübe paylaşımında bulunuldu.

2025 Aile Yılı vesilesiyle, iki ülke arasındaki ortak değerler ve sorumluluklar çerçevesinde deneyim paylaşımının önemi vurgulandı.