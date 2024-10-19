Bağcılar Kitap Fuarı, kapılarını 18-26 Ekim tarihleri arasında kitapseverlere açtı.

Bağcılar Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen fuarın açılışına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu katıldı.

Sohbetten eğlenceye farklı içerikte birçok aktiviteye ev sahipliği yapacak fuarda kitapseverler sevdikleri yazarlarla bir araya gelme fırsatı bulacak.

KİTAP FUARI 26 EKİM'E KADAR AÇIK

Bugün açılan ve 50 yayınevinin yanı sıra 27 gazeteci ve yazarın konuk olacağı fuar, 26 Ekim'e kadar devam edecek.

Alanda kitapseverler, yazarlarla bir araya gelme ve sohbet etme imkanı bulacak.

"HEDEFİMİZ, 750 BİN RAKAMININ ÜZERİNE ÇIKMAK"

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de açılışın coşkulu olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

Coşkulu bir açılış gerçekleştirdik. Göreve geldikten sonra başlattığımız geleneğin bu yıl 3’üncüsünü yaptık. İlçe belediyeleri düzeyinde ülkemizin en prestijli boyutuna da ulaştık. 27 tarihçi yazar bizlerle beraber olacak. Vatandaşlarımızla hem söyleşiler yapacaklar hem de kitap imzalayacaklar. 50 yayınevi burada. Kitap fuarları kitap sevgisinin yaygınlaştırırken diğer taraftan da kitabın sosyal hayat içerisinde ki yerini daha da genişletmeye gayret ediyoruz. Kitap fuarı festival havasında gerçekleşiyor. 8 konserimiz olacak. Vatandaşlarımıza birçok ikramımız olacak. Bağcılarımızın ve bölgenin kalbi 9 gün boyunca burada atacak. İlk yıl 350 bin ziyaretçimiz varken, geçen yıl 550 bine yükseldi. Bu yıl çevredeki ilçelerle birlikte hedefimiz 750 binin üzerine çıkmak. Bağkartlı olan vatandaşlarımıza yayınevlerimiz yüzde 25 ekstra indirim yapacak. Buraya ziyarete gelen vatandaşlarımızın kartlarına günlük 5 puan yükleyeceğiz. Hedefimiz kitabın vatandaşımızın sosyal yaşamındaki katkısını daha fazla yaygınlaştırmak.

Bu dönem için mottomuz; Bağcılar’da standartları yükseltme zamanı. Bağcılarımızın her tarafını kütüphanelerimizle donatıyoruz. Dev bir şehir kütüphanesini yıl sonunda açacağız. Bu dönem içerisinde kütüphanelerimizin oturma kapasitesini 5 katına çıkaracağız. Mahallelerimizde kültür sanat etkinliklerini yaymaya devam ediyoruz. Gençlerimizin, çocuklarımızın geleceğe daha donanımlı bir nesil olarak yetişmelerine fırsat tanımak istiyoruz.