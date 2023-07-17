Bayburt Dede Korkut 27. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenlerine katılmak üzere şehrimize gelen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Bağcılar Belediyesi Meclis Üyesi hemşehrimiz Yaşar Yerlikaya, Bağcılar AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve Bağcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürü Nejdat Akbulut Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye makamında ziyarette bulundular.

Ziyarete, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Ünal Yaşaroğlu ve Ömer Dündar da eşlik etti.